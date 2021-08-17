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Ирина Волынец поздравила Максима Шугалея с регистрацией на выборы в ЗакС
Общество
Ирина Волынец поздравила Максима Шугалея с регистрацией на выборы в ЗакС
Фото из личного архива Ирины Волынец  / 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с корреспондентом ФАН заявила, что Максим Шугалей, безусловно, достоин участия в предвыборной гонке, и выразила надежду, что известный социолог и народный герой сможет стать депутатом ЗакСа.

Напомним, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и будет баллотироваться от пятого одномандатного городского округа.

«Здорово! Поздравляю Максима Шугалея с регистрацией, искренне рассчитываю, что избиратели поддержат этого достойного кандидата. Если он будет в законодательной власти, то, конечно, это здорово для региона. Максим — человек, который не понаслышке знает о проблемах, которые есть у жителей. Это человек, который будет работать по совести, защищать интересы народа», — поделилась мнением Ирина Волынец.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН высоко оценил шансы Максима Шугалея на победу в выборах в ЗакС Петербурга. По его словам, имидж и внятная предвыборная программа помогут национальному герою стать депутатом.

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