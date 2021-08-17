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Суд арестовал работника ВСЖД по обвинению во взяточничестве на 1 млн рублей

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:42
Происшествия
Суд арестовал работника ВСЖД по обвинению во взяточничестве на 1 млн рублей
pixabay.com

Улан-Удэ, 17 августа. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО начальника одного из подразделений ВСЖД. Фигуранту предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

По версии Следственного комитета, арестованный решил незаконно подзаработать. Он пообещал представителю подрядной компании помощь с выполнением госконтракта, связанного со строительством и реконструкцией. Взамен ему была передана взятка в размере миллиона рублей.

Кроме того, фигурант распорядился перевести одного из работников на более высокую должность. Разницу в зарплате он забирал себе. Незаконный доход составил 260 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями.

Недавно в Приамурье за миллион рублей бизнесмен пытался подкупить сотрудника ФСБ. Коммерсант надеялся, что лояльный силовик будет заранее его информировать о проверках, сообщало Deita.

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