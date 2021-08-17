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ВС Казахстана усилят контроль на границах из-за ситуации в Афганистане
Армия
ВС Казахстана усилят контроль на границах из-за ситуации в Афганистане
mod.gov.kz  /  Министерство обороны Республики Казахстан

Нур-Султан, 17 августа. Армия Казахстана усилит меры контроля и наблюдения на фоне ситуации в Афганистане, заявил глава военного ведомства Нурлан Ермекбаев.

Минобороны Казахстана приняло ряд решений по усилению бдительности, включая и наращивание противовоздушной обороны. Изменения коснулись сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, ПВО, говорится в сообщении пресс-службы МО Казахстана. Решение было принято Ермекбаевым на фоне обострения в Афганистане.

Министр обороны поставил задачу по круглосуточному отслеживанию и анализу ситуации в регионе. Планируется равномерно распределить нагрузку между военнослужащими.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что действия США в Афганистане завершились гуманитарной катастрофой. Замглавы МИД РФ Александр Грушко признал итоги деятельности Вашингтона в Центральной Азии закономерными, передает RT.

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Казахстан афганистан ермекбаев
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