ВС Казахстана усилят контроль на границах из-за ситуации в Афганистане

Нур-Султан, 17 августа. Армия Казахстана усилит меры контроля и наблюдения на фоне ситуации в Афганистане, заявил глава военного ведомства Нурлан Ермекбаев.

Минобороны Казахстана приняло ряд решений по усилению бдительности, включая и наращивание противовоздушной обороны. Изменения коснулись сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, ПВО, говорится в сообщении пресс-службы МО Казахстана. Решение было принято Ермекбаевым на фоне обострения в Афганистане.

Министр обороны поставил задачу по круглосуточному отслеживанию и анализу ситуации в регионе. Планируется равномерно распределить нагрузку между военнослужащими.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что действия США в Афганистане завершились гуманитарной катастрофой. Замглавы МИД РФ Александр Грушко признал итоги деятельности Вашингтона в Центральной Азии закономерными, передает RT.