Макеева: «Солнцепек» — жестко о том, что болит прямо сейчас

Фильм «Солнцепек» — о неизбежности выбора. Когда заканчивается сон и начинается история, как бы человек ни отмахивался, ни говорил, что он вне политики, ему все равно придется делать выбор. Об этом в комментарии ФАН рассказала политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Ранее в Петербурге прошел закрытый показ фильма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Донбассе. Мало кто знает, как именно люди пережили нападение Вооруженных сил Украины.

Золотой сон

«Фильм «Солнцепек» — более чем достойный. Его не просто нужно, а жизненно необходимо показывать как можно шире, чтобы его увидело как можно больше жителей России. Все, что сейчас идет в кинотеатрах, — «сон золотой», фейерверк для выбивания сиюминутных эмоций, просто развлечение. Потому что зритель, пусть и сопереживая горю и радости героев, все же понимает, что это — игра. Придуманная история — то имитирующая жизнь, а то и вовсе фантастическая. Даже если говорить о фильмах о Великой Отечественной войне, то при всем ужасе тех событий зритель знает: мы победили, у нас есть наши ветераны, у каждой семьи есть история героев, фотографии — в семейном альбоме, у нас есть Парад Победы, он до сих пор для нас — праздник со слезами на глазах. И прототип того ребенка на экране, несущегося под обстрелами, если и жив, то сильно немолод», — пояснила Наталья Макеева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Она отметила, что «Солнцепек» — жестко о том, что болит прямо сейчас. В тот самый момент, когда ты сидишь в кинотеатре, где-то падает минометный снаряд.

«После сеанса открой хотя бы сводки СЦКК. При всех их недостатках, они расскажут о том, что каждый день в сторону Донецкой и Луганской народных республик вооруженные формирования Украины посылают смерть разного калибра. Я много раз была в Донбассе, израненном крае, который населяют удивительные, необыкновенно мужественные люди. «Солнцепек» хорошо показывает и людей, и сам дух ополчения, куда в 2014 году шли и стар и млад. И лишь это на первых порах остановило отправленных Киевом отморозков», — пояснила Наталья Макеева.

Сделать выбор

Она выразила мнение, что фильм очень страшный не столько для жителей Донбасса, сколько для нас, россиян. Для погруженных в свои чаще всего надуманные проблемы: не то сказали, не так посмотрели, эту вещь хочется, курорт зовет, а денег нет...

«Он для тех, кто может сделать удивленные глазки и спросить: «А что, война там не закончилась?! В новостях же ничего нет. Это правда — про преступления украинских военных?». А правда куда страшнее того, что рассказывают, и даже страшнее того, что показано в фильме «Солнцепек». Но «светлым эльфам» и этого хватит, чтобы понять, насколько все страшно, чтобы проснуться и переосмыслить свою жизнь. Понять, что в ней главное, что — второстепенное, осознать свою русскость, дремлющую под блестящим покрывалом потребительской шелухи», — добавила Наталья Макеева.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

Фильм «Солнцепек» — о неизбежности выбора: когда заканчивается сон и начинается история, как бы человек ни отмахивался, ни говорил, что он вне политики, ему все равно придется делать выбор. Выбрать сторону, уверена Макеева.

«А для этого придется понять, кто наши, кто не наши. Тебе нравятся США, их ценности? Тогда смотри, как американские инструкторы учат убивать таких же, как ты. Все еще любишь США? Тебе понравился киевский Майдан, тогда полюбуйся, к чему он привел, не тешь себя мыслью, что на этот раз будет иначе. Главный герой «Солнцепека» в конечном итоге делает выбор. То, что его к этому сподвигло, — по-настоящему страшно. Этого не должно быть в жизни человека. Этого не может быть в мире XXI века, когда значительная часть цивилизованного Запада озабочена правами содомитов, домашних животных и даже раков, которых варят живьем», — добавила Наталья Макеева.

Но именно стараниями Запада и начались многие конфликты и в XX веке, и в XXI, уверена политолог. Она напомнила, как во Вьетнаме людей жгли напалмом, как травили «оранжем», из-за которого до сих пор рождаются больные дети.

«Как в результате точечных ударов «светочи демократии» разбомбили роддом и телецентр. Именно это — итог всех разговоров о демократии, гуманизме и правах человека», — рассказала Наталья Макеева.

Поставить точку

По ее мнению, необходимо с предельной ясностью осознать, что война в Новороссии — это наша война, идущая сию секунду. Идущая уже восьмой год. И исход ее неочевиден. Когда и чем закончится эта война — версий много, но сейчас она уносит жизни военных и гражданских, нет этому ни конца ни края.

«Люди гибли и будут гибнуть, пока идет война. Все хотят мира. Но давайте не будем врать себе, не бывает никакого абстрактного мира. Мир всегда приходит как итог войны, наступает на условиях победителя — по ключевым вопросам. В противном случае это — замороженный конфликт, как, например, в Арцахе. Или Приднестровье, где усилиями нового просоросовского руководства в Молдавии может снова вспыхнуть война. Войны лучше не начинать, потому что закончить их трудно. Именно во избежание возобновления кровопролития войны нужно заканчивать. Ставить точку, даже если это трудно. Это как раз то, что хорошо умеем делать мы, русские. Мы не начинаем войны, мы их заканчиваем», — заключила Наталья Макеева.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

Режиссеры фильма — Михаил Вассербаум и Максим Бриус. В картине снимались: Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Светлана Терентьева, Сергей Гарусов.

Премьера фильма «Солнцепек» состоится на телеканале НТВ в среду, 18 августа. Начало в 23:45.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что основанный на реальных событиях российский фильм «Солнцепек» поможет донести до мировой общественности правду о событиях в Донбассе. Он уверен, что с помощью нового художественного фильма получится привлечь внимание к беде наших соотечественников.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.