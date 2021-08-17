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Ученым удалось выяснить, из чего состоит отдаленный радиоисточник из космоса
Наука
Ученым удалось выяснить, из чего состоит отдаленный радиоисточник из космоса
pexels.com  /  Felix Mittermeier

Москва, 17 августа. Радиоисточник с красным смещением, обозначенный как J2102+6015, изучили специалисты из международной группы астрономов.

Красное смещение является способом измерения расстояния до космического объекта при помощи закона Хаббла. У J2102+6015 оно равняется 4,57, что делает его одним из самых отдаленных радиоисточников в наблюдаемой Вселенной. Показатель соответствует времени путешествия света от источника к Земле в 12,3 млрд лет и радиальному расстоянию около 25 млрд световых лет.

Расстояние указывает на то, что J2102+6015 может оказаться радиоквазаром. В новом исследовании специалисты изучили морфологию радиосигнала, распределение спектрального индекса, а также движение компонентов. В итоге установлено, что радиоисточник состоит из компактного яркого восточного компонента и более слабого западного компонента. Результаты исследования представлены в arXiv.

Ранее стало известно, что космический корабль Starship подготовят к полету в ближайшие недели. Компания SpaceX ожидает необходимые нормативные решения, заявил глава организации Илон Маск.

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