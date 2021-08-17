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Виктор Янукович объяснил, почему на Украине произошел госпереворот в 2014 году

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:49
Политика
Виктор Янукович объяснил, почему на Украине произошел госпереворот в 2014 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Киев, 17 августа. Государственный переворот на Украине в 2014 году был западным проектом. Об этом заявил бывший президент страны Виктор Янукович.

Политик отметил, что переворот в стране произошел не из-за «мягкости» властей. Он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия».

Экс-глава Украины добавил, что первым сигналом к началу незаконного захвата власти стал перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины отказ от добрососедства с Россией. Это привело к расколу общества и экономическому кризису.

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