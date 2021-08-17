Виктор Янукович объяснил, почему на Украине произошел госпереворот в 2014 году

Киев, 17 августа. Государственный переворот на Украине в 2014 году был западным проектом. Об этом заявил бывший президент страны Виктор Янукович.

Политик отметил, что переворот в стране произошел не из-за «мягкости» властей. Он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия».

Экс-глава Украины добавил, что первым сигналом к началу незаконного захвата власти стал перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины отказ от добрососедства с Россией. Это привело к расколу общества и экономическому кризису.