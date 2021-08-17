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Американцы предрекли Пентагону проблемы из-за российского истребителя The Checkmate
Армия
Американцы предрекли Пентагону проблемы из-за российского истребителя The Checkmate
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Вашингтон, 17 августа. Новый российский боевой самолет The Checkmate может превзойти американский истребитель пятого поколения F-35. К такому выводу пришли читатели The Wall Street Journal.

Американское издание посвятило статью новому российскому истребителю The Checkmate. Авторы публикации выразили уверенность, что разработанная в ОКБ Сухого новинка может составить конкуренцию американскому F-35 и ослабить геополитическое влияние Вашингтона. Издание обратило внимание, что истребители F-35 пользуются спросом на международном рынке вооружений. Однако Россия планирует продавать The Checkmate традиционным партнерам США в несколько раз дешевле, передает NewInform.

Публикация вызвала бурную дискуссию среди американских читателей, которые удивились стремительному развитию оборонно-промышленного комплекса России и его способности быстро и качественно создавать новейшие образцы вооружения и техники. Кроме того, жители США разочаровались в F-35 после появления истребителя The Checkmate, а также выразили уверенность, что новый российский самолет обернется для Пентагона серьезными проблемами.

«Это будет печальный день для Америки, когда русские построят самолет лучше нашего, но неожиданностью это никак не станет. Наши военные повернуты на толерантности», — пишет Cecil Paterson.

«Если заработает, у США могут быть проблемы», — отметила Aleta Carper.

Напомним, 20 июля в подмосковном Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки состоялась презентация новейшего российского истребителя Checkmate. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет, передает «Утро.ру».

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россия сша f-35 the checkmate
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