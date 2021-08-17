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Кончаловский поздравил Высоцкую с днем рождения цитатой из Нового Завета
Шоу-бизнес
Кончаловский поздравил Высоцкую с днем рождения цитатой из Нового Завета
instagram.com  /  @juliavysotskayaofficial

Москва, 17 августа. Режиссер Андрей Кончаловский трогательно поздравил свою супругу, актрису Юлию Высоцкую с днем рождения. Кинематографист процитировал церковный текст.

Жене Кончаловского исполнилось 48 лет 16 августа. В честь этой даты режиссер опубликовал пост на своей странице в Instagram. Он выложил черно-белое фото с женой и напомнил, что она уже 25 лет является его женщиной и спутником жизни.

По словам Кончаловского, он много раз задавался вопросом, что же такое любовь. Сначала режиссер хотел повторить в посте свои рассуждения, но затем пришел к выводу, что лучше поздравить жену отрывком из Первого послания апостола Павла к коринфянам.

«Если <...> знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто», — процитировал Новый Завет кинематографист.

Подписчики Кончаловского пришли в восторг от его поста. Многие комментаторы поспешили присоединиться к поздравлениям.

«Какие вы красивые! Юлия восхитительна! С днем рождения! Счастья и долгих лет жизни вашей семье!»;

«С днем рождения милую, умную — вашу ! Именно при вас она стала той очаровательной любимицей миллионов. Именно с вами расцвели все ее таланты!»;

«Лучше и не скажешь, одно из любимых мест в послании. С днем рождения вашей любимой Юлии!» — написали пользователи Instagram.

Юлия Высоцкая ранее показала трогательный снимок с Кончаловским. Фото было сделано во время отдыха звездной пары за границей.

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кончаловский высоцкая день рождения
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