Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 11:56
11:54
Происшествия
Транспортный самолет Ил-112 разбился в районе аэропорта Кубинка
11:53
Спорт
Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»
11:51
Общество
Власти России ведут предметный разговор с Евросоюзом о признании COVID-сертификатов
11:51
Общество
Собянин заявил о завершении ремонта моста в центре Москвы
11:48
Происшествия
Комбайнеры нашли тело неизвестного посреди поля в Крыму
11:47
Армия
Американцы «забыли» украинских контрактников на военной базе в Кабуле
11:47
Происшествия
Пермячка умышленно подожгла квартиру, где жила с мужем и ребенком
11:46
Происшествия
Сотрудники ФСБ обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет в Таганроге
11:45
Шоу-бизнес
Нежное фото Кети Топурии с супругом растрогало поклонников
11:42
Наука
Эксперимент ученых помог доказать, что незрячие люди способны воспринимать цвета
Все новости

Ученые обнаружили связь между больным кишечником и деменцией
Общество
Ученые обнаружили связь между больным кишечником и деменцией
freepik.com  /  katemangostar

Москва, 17 августа. Воспалительное заболевание кишечника в несколько раз может увеличить риск развития деменции у человека.

Такой вывод на основании длительного наблюдения сделала группа западных ученых. По итогам работы они написали статью, которую позже опубликовали в журнале Gut.

В исследовании приняли участие две группы добровольцев, у членов одной из которых были проблемы с кишечником. В конечном итоге выяснилось, что вероятность развития слабоумия у такой категории людей в 2,54 раза выше, чем у лиц без заболевания.

«Результаты предполагают, что может существовать связь между ВЗК и нейрокогнитивным снижением», — сказано в исследовании.

Создать систему выявления деменции на ранних этапах удалось ученым из Великобритании. В ее основе лежит использование искусственного интеллекта. Благодаря системе с нейросетью деменцию удастся выявлять на ранних этапах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые обнаружили связь между больным кишечником и деменцией
мозг кишечник деменция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru