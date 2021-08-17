Ученые обнаружили связь между больным кишечником и деменцией

Москва, 17 августа. Воспалительное заболевание кишечника в несколько раз может увеличить риск развития деменции у человека.

Такой вывод на основании длительного наблюдения сделала группа западных ученых. По итогам работы они написали статью, которую позже опубликовали в журнале Gut.

В исследовании приняли участие две группы добровольцев, у членов одной из которых были проблемы с кишечником. В конечном итоге выяснилось, что вероятность развития слабоумия у такой категории людей в 2,54 раза выше, чем у лиц без заболевания.

«Результаты предполагают, что может существовать связь между ВЗК и нейрокогнитивным снижением», — сказано в исследовании.

Создать систему выявления деменции на ранних этапах удалось ученым из Великобритании. В ее основе лежит использование искусственного интеллекта. Благодаря системе с нейросетью деменцию удастся выявлять на ранних этапах.