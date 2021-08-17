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В Кронштадте обнаружили труп мужчины в припаркованном автомобиле

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:49
Происшествия
В Кронштадте обнаружили труп мужчины в припаркованном автомобиле
Невские Новости

Санкт-Петербург, 17 августа. Труп мужчины был обнаружен на заднем сидении автомобиля Ford Fusion. Машина находилась на парковке у Кронштадтского шоссе.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 48-летний житель Санкт-Петербурга, работавший охранником. Автомобиль, в котором обнаружили петербуржца, принадлежал ему.

Также следственно-оперативной группе удалось установить, что накануне своей смерти мужчина зашел в сетевой магазин и купил алкоголь. Вероятнее всего, погибший решил распить спиртное в припаркованном автомобиле.

Тело петербуржца передано на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее труп сотрудника полиции нашли у здания посольства Туркменистана в Москве, сообщало РИАМО.

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