В Кронштадте обнаружили труп мужчины в припаркованном автомобиле

Санкт-Петербург, 17 августа. Труп мужчины был обнаружен на заднем сидении автомобиля Ford Fusion. Машина находилась на парковке у Кронштадтского шоссе.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 48-летний житель Санкт-Петербурга, работавший охранником. Автомобиль, в котором обнаружили петербуржца, принадлежал ему.

Также следственно-оперативной группе удалось установить, что накануне своей смерти мужчина зашел в сетевой магазин и купил алкоголь. Вероятнее всего, погибший решил распить спиртное в припаркованном автомобиле.

Тело петербуржца передано на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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