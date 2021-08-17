В Приморье ликвидируют аварийное жилье

В Приморье строят новые дома и приобретают квартиры на вторичном рынке для жителей. Уже устранено более 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным министерства строительства Приморского края, на данный момент расселено более 1,3 тысячи человек из 628 непригодных для жилья помещений площадью 25 тысяч квадратных метров.

«Из аварийного фонда людей переселили в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Надеждинском, Партизанском, Пожарском районах, Кавалеровском городском поселении, поселках Сибирцево Черниговского района, Ярославском Хорольского муниципального округа, селе Яковлевка», — добавили в ведомстве.

По мнению специалистов, во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, поселке Приморское и селе Безверхово Хасанского района для переселения людей из аварийного жилья построят 13 многоквартирных домов. В 14 муниципальных образованиях квартиры будут приобретать во вторичном фонде.

«Почти половину — пять домов — построят во Владивостоке», — отметили в минстрое.

Всего в Приморском крае к декабрю 2022 года необходимо ликвидировать более 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

В регионе реализуется госпрограмма «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.