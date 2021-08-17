Киев, 17 августа. Главной ошибкой Украины является отказ от добрососедства с Россией. Об этом заявил бывший глава украинского государства Виктор Янукович.

Политик уверен, что действия Киева в отношении Москвы являются главной ошибкой за 30 лет независимости Украины. Это привело к расколу общества, социальной нестабильности и экономическому кризису. Кроме того, в стране начали преследовать оппозицию и закрывать неугодных Киеву СМИ.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко высмеял закон об украинском языке. По его словам, рейтинговые телеканалы продолжают транслировать контент на русском языке.