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Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:32
Политика
Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Киев, 17 августа. Главной ошибкой Украины является отказ от добрососедства с Россией. Об этом заявил бывший глава украинского государства Виктор Янукович.

Политик уверен, что действия Киева в отношении Москвы являются главной ошибкой за 30 лет независимости Украины. Это привело к расколу общества, социальной нестабильности и экономическому кризису. Кроме того, в стране начали преследовать оппозицию и закрывать неугодных Киеву СМИ.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко высмеял закон об украинском языке. По его словам, рейтинговые телеканалы продолжают транслировать контент на русском языке.

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