Родившая сына Лиза Арзамасова показала первое фото из больницы

Москва, 17 августа. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками первой фотографией из больницы, сделанной после родов. У знаменитости родился сын.

Арзамасова опубликовала снимок на своей странице в Instagram. Звезда сериала «Папины дочки» лежит в кровати в больничной палате. Этот кадр стал первым снимком, появившимся после родов знаменитости. Артистка уже пришла в себя и поделилась с поклонниками подробностями рождения первенца, передает портал Teleprogramma.pro.

«У нас с [Ильей Авербухом] родился сын! 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще немного подумаем», — написала 26-летняя актриса.

Поклонники восхитились внешним видом недавно родившей Арзамасовой и поздравили ее с рождением малыша. Отметились в комментариях под фото и отечественные звезды, которые оставили теплые слова Лизе Арзамасовой, пишет «Вечерняя Москва».

«Красавица!» — написала актриса Елена Валюшкина. «Мамочка! Очень красивая и счастливая», — добавила актриса Елизавета Боярская. «Лиза! Какое счастье! Счастье! Самое прекрасное, что могло произойти, произошло! Здоровья тебе и сыну, Лизончик», — оставила сообщение актриса Любовь Толкалина.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце прошлого года. Спустя несколько месяцев супруги объявили, что ждут ребенка. Для Арзамасовой это первый ребенок, у Авербуха подрастает сын от предыдущих отношений.