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Эфир: Новые законы от «Талибана» в Афганистане и оправдания Байдена
Политика
Эфир: Новые законы от «Талибана» в Афганистане и оправдания Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Во вторник, 17 августа, с 11:00, Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию, посвященную событиям в Афганистане и первым законам пришедших к власти талибов.

Движение «Талибан»1 (организация запрещена на территории России) сформулировало первые законы: запрет ростовщичества, наркотиков, гаданий, мужеложства и кровной мести. Тем временем президент США Джо Байден попытался оправдать свой провал. Вкратце: афганцы сами виноваты, что не стали воевать с талибами.

Угрожает ли режим «Талибана» соседям?

Как много беженцев покинут Афганистан и куда направятся?

Грозит ли Байдену импичмент за такой грандиозный провал?

Где теперь начнут устанавливать демократию американцы?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» отвечает Михаил Конаровский, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане в 2002–2004 годах, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан талибы эфир медиагруппа патриот
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