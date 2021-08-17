Эфир: Новые законы от «Талибана» в Афганистане и оправдания Байдена

Во вторник, 17 августа, с 11:00, Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию, посвященную событиям в Афганистане и первым законам пришедших к власти талибов.

Движение «Талибан»1 (организация запрещена на территории России) сформулировало первые законы: запрет ростовщичества, наркотиков, гаданий, мужеложства и кровной мести. Тем временем президент США Джо Байден попытался оправдать свой провал. Вкратце: афганцы сами виноваты, что не стали воевать с талибами.

Угрожает ли режим «Талибана» соседям?

Как много беженцев покинут Афганистан и куда направятся?

Грозит ли Байдену импичмент за такой грандиозный провал?

Где теперь начнут устанавливать демократию американцы?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» отвечает Михаил Конаровский, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане в 2002–2004 годах, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО.

1 Организация запрещена на территории РФ.