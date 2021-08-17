Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 10:29
10:27
Общество
Ученые обнаружили связь между больным кишечником и деменцией
10:25
Происшествия
В Кронштадте обнаружили труп мужчины в припаркованном автомобиле
10:21
Политика
Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет
10:20
Шоу-бизнес
Родившая сына Лиза Арзамасова показала первое фото из больницы
10:20
Экономика
Президент России поручил упростить получение помощи пострадавшим в ЧС
10:15
Общество
Пятна и борозды на ногтях могут свидетельствовать о заражении COVID-19
10:11
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 17 августа, праздники, факты, люди
10:08
Общество
Канадские медики назвали самый невосприимчивый к COVID-19 детский возраст
10:07
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Счастливы вместе» считает, что ее должны были убить из-за Табакова
10:06
Армия
Азербайджан опроверг заявление Еревана о гибели армянского солдата после обстрела
Все новости

Пятна и борозды на ногтях могут свидетельствовать о заражении COVID-19
Общество
Пятна и борозды на ногтях могут свидетельствовать о заражении COVID-19
pixabay.com  /  27707

Москва, 17 августа. Состояние ногтей может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Например, внешний вид пластин в некоторых случаях указывает на наличие коронавируса.

Широкие белые линии по центру ногтей — это один из признаков коронавируса, заявил ведущий исследователь симптомов COVID-19 Королевского колледжа Лондона Тим Спектор. Такую аномалию выявили у 47-летнего испанца, заразившегося новой инфекцией, отметил специалист.

У некоторых больных на ногтях появляются небольшие горизонтальные борозды шириной до пяти миллиметров. Например, такой симптом выявлен у больного 45-летнего мужчины. Иногда на коронавирус указывают покраснения лунок у основания ногтей, а также проявление оранжевого цвета на кончиках.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о риске развития фиброза легких после коронавируса. В большинстве случаев возникновение такого недуга маловероятно. Многие заболевшие переносят коронавирус в легкой форме, напомнил врач.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пятна и борозды на ногтях могут свидетельствовать о заражении COVID-19
здоровье ногти коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru