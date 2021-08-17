Пятна и борозды на ногтях могут свидетельствовать о заражении COVID-19

Москва, 17 августа. Состояние ногтей может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Например, внешний вид пластин в некоторых случаях указывает на наличие коронавируса.

Широкие белые линии по центру ногтей — это один из признаков коронавируса, заявил ведущий исследователь симптомов COVID-19 Королевского колледжа Лондона Тим Спектор. Такую аномалию выявили у 47-летнего испанца, заразившегося новой инфекцией, отметил специалист.

У некоторых больных на ногтях появляются небольшие горизонтальные борозды шириной до пяти миллиметров. Например, такой симптом выявлен у больного 45-летнего мужчины. Иногда на коронавирус указывают покраснения лунок у основания ногтей, а также проявление оранжевого цвета на кончиках.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о риске развития фиброза легких после коронавируса. В большинстве случаев возникновение такого недуга маловероятно. Многие заболевшие переносят коронавирус в легкой форме, напомнил врач.