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Канадские медики назвали самый невосприимчивый к COVID-19 детский возраст
Общество
Канадские медики назвали самый невосприимчивый к COVID-19 детский возраст
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Торонто, 17 августа. Наиболее невосприимчивыми к вирусу SARS-CoV-2 являются младенцы и дети возрастом до трех лет, отметили канадские исследователи.

Установлено, что как раз в этом возрасте малыши становятся самыми опасными разносчиками коронавирусной инфекции. На это указывают результаты исследования агентства здравоохранения Канады, представленные в профильном издании JAMA Pediatrics.

Ученые проанализировали данные о случаях COVID-19 в Онтарио с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Работа предполагала изучение всех положительных тестов в отдельных семьях, а затем определение «индексного случая». Так специалисты назвали человека, который первым подхватил коронавирус.

Всего было выделено 6280 семей, где первыми зараженными были дети младше 18 лет. В итоге оказалось, что риск тяжелого течения болезни все еще значительно ниже у детей младшего возраста. Также установлено, что младенцы и дети в возрасте до трех лет с больше вероятностью передадут коронавирус окружающим, так как они постоянно находятся с ними в тесном контакте. Полученные результаты помогут скорректировать стратегии предотвращения заболевания среди детей, считают исследователи.

Ранее стало известно, что у злоупотребляющих алкоголем молодых людей риск заразиться COVID-19 в два раза выше. Внимание на это обратили ученые из США после проведения исследования, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эффективным средством профилактики коронавируса является иммунизация. Известно, что ревакцинироваться можно любым препаратом, заявил инфекционист Андрей Поздняков.

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дети ученые канада коронавирус
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