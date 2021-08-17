Президент России поручил упростить получение помощи пострадавшим в ЧС

Москва, 17 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил упростить процедуру получения финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий.

Данное указание ответственным органам необходимо исполнить до 1 сентября. Соответствующие поручения главы государства были опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ <...> о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты», — говорится в сообщении.

Также инициатива касается денежных выплат, предоставляемых пострадавшим от ЧС гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости. Речь идет о россиянах, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации.

Ранее российский лидер потребовал обеспечить безопасность детей и женщин в зонах стихийных бедствий. При необходимости россиян нужно немедленно отправлять в безопасные места.