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Президент России поручил упростить получение помощи пострадавшим в ЧС
Экономика
Президент России поручил упростить получение помощи пострадавшим в ЧС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил упростить процедуру получения финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий.

Данное указание ответственным органам необходимо исполнить до 1 сентября. Соответствующие поручения главы государства были опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ <...> о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты», — говорится в сообщении.

Также инициатива касается денежных выплат, предоставляемых пострадавшим от ЧС гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости. Речь идет о россиянах, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации.

Ранее российский лидер потребовал обеспечить безопасность детей и женщин в зонах стихийных бедствий. При необходимости россиян нужно немедленно отправлять в безопасные места.

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