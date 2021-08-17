Москва, 17 августа. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что организация пристально следит за происходящими в Афганистане событиями.

По его словам, для некоторых инструкторов многие названия афганских городов, сейчас захваченных боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), связаны с воспоминаниями. Кроме того, Александр Иванов сравнил ситуацию в Афганистане и Центральноафриканской Республике, где уже несколько лет СОМБ занимается обучением местной армии.

«За два десятка лет США потратили миллиарды долларов на обучение, вооружение и зарплаты афганским силам безопасности. Однако, несмотря на красивые слова, в том числе и непосредственно от президента Байдена, после ухода американцев из Афганистана вооруженные силы этой страны развалились буквально за считанные недели. Столица уже захвачена, президент сбежал, а народ ждет неизвестность», — написал глава Содружества офицеров за международную безопасность.

В то же время в Центральноафриканской Республике наступает долгожданный мир, ведь обученные российскими инструкторами бойцы национальной армии FACA смело сражались с превосходящими силами боевиков, даже когда те получали подмогу из-за рубежа. Примером того, каким должен быть лидер стал Фостен-Арканж Туадера, который не думал покидать свой народ и лично руководил армией, что поспособствовало победе над радикалами.

«Сколько денег, которые США могли потратить на обучение своих детей, осело в карманах коррумпированных генералов за якобы «обучение» афганцев, американскому обществу еще предстоит осознать», — заключает Александр Иванов.

Российские инструкторы обучают личный состав национальной армии Центральноафриканской Республики согласно договоренностям между Банги и Москвой и не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Однако благодаря полученным у россиян навыкам вооруженные силы ЦАР смогли за несколько месяцев разгромить действовавшие в стране бандформирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.