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Звезда сериала «Счастливы вместе» считает, что ее должны были убить из-за Табакова
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Счастливы вместе» считает, что ее должны были убить из-за Табакова
instagram.com  /  @natalia_bochkareva_official

Москва, 17 августа. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вспомнила, как артист и педагог Олег Табаков помогал ей в начале карьеры. По мнению актрисы, из-за этого ее должны были убить.

Бочкарева познакомилась с Табаковым, когда была на четвертом курсе театрального училища в Нижнем Новгороде — мэтр приехал туда с творческой встречей. После мастер-класса знаменитость осмелела и сказала педагогу, что хочет осваивать азы актерского мастерства под его началом, а он пригласил ее в Москву.

Звезда сериала «Счастливы вместе» окончила четвертый курс в Нижнем Новгороде и приехала в столицу, где Табаков сразу определил ее на конец своего второго курса. Через полгода режиссер позвал ее в «Табакерку» играть в спектакле «На дне». Это сильно обозлило однокурсников Бочкаревой, которые и так относились к ней не очень хорошо, поскольку педагог явно ей благоволил. В спектакле молодая актриса играла с профессиональными артистами.

«Это был цвет, что-то непостижимое. Табаков, Филиппенко, Бойко, Безруков! А мне досталась роль Василисы — одна из главных. Да меня должны были просто убить», — поделилась Бочкарева в беседе со «СтарХитом».

Для актрисы Табаков стал не просто педагогом, но и духовным наставником. Кроме того, он отчасти заменил Бочкаревой скоропостижно умершего отца.

Олег Табаков скончался в марте 2018 года. Причиной смерти театрального мэтра стал сердечный приступ. У артиста осталась семья — его вдова актриса Марина Зудина, а также сын и дочь. Кроме того, у Табакова были дети в первом браке. Зудина недавно призналась, что артист не хотел от нее второго ребенка.

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актриса табаков бочкарева
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