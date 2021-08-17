Азербайджан опроверг заявление Еревана о гибели армянского солдата после обстрела

Баку, 17 августа. Информация о гибели армянского солдата после обстрела с азербайджанской стороны не соответствует действительности, заявили в минобороны Азербайджана.

Ереван некоторое время назад распространил сообщение о гибели военнослужащего ВС Армении в результате обстрела со стороны Азербайджана. Инцидент, по сообщениям армянской стороны, произошел неподалеку от поселка Заркенд Басаркечярского района. В Баку категорически отвергли подобные обвинения.

В Азербайджане заметили, что именно армянская сторона подвергала азербайджанские позиции обстрелу на различных направлениях. Потерь в результате ударов нет, подчеркнули в военном ведомстве.

Накануне минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в нарушении государственной границы в Сюникской области. Армянский премьер-министр Никол Пашинян также объявил о готовности возобновить переговоры с Баку под эгидой ОБСЕ, пишет RT.