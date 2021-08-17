Володин констатировал крах внешней политики США после вывода войск из Афганистана

Москва, 17 августа. Пребывание американских войск в Афганистане завершилось гуманитарной катастрофой. Наблюдается крах внешней политики США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За 20 лет присутствия военных Соединенных Штатов в исламской республике увеличилось количество нарколабораторий. Кроме того, за это время в результате действий НАТО погибли больше 250 тысяч мирных граждан, написал Володин в Telegram-канале.

Председатель Госдумы подчеркнул, что российская сторона испытывает беспокойство происходящими в Афганистане событиями. Несмотря на это, другие государства не выступают с заявлениями о помощи и поддержке людей в республике, констатировал Вячеслав Володин.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с речью о ситуации в Кабуле. Лидер страны отметил, что не жалеет о выводе американских войск из Афганистана.