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Володин констатировал крах внешней политики США после вывода войск из Афганистана

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:18
Политика
Володин констатировал крах внешней политики США после вывода войск из Афганистана
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 17 августа. Пребывание американских войск в Афганистане завершилось гуманитарной катастрофой. Наблюдается крах внешней политики США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За 20 лет присутствия военных Соединенных Штатов в исламской республике увеличилось количество нарколабораторий. Кроме того, за это время в результате действий НАТО погибли больше 250 тысяч мирных граждан, написал Володин в Telegram-канале.

Председатель Госдумы подчеркнул, что российская сторона испытывает беспокойство происходящими в Афганистане событиями. Несмотря на это, другие государства не выступают с заявлениями о помощи и поддержке людей в республике, констатировал Вячеслав Володин.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с речью о ситуации в Кабуле. Лидер страны отметил, что не жалеет о выводе американских войск из Афганистана.

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афганистан госдума володин
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