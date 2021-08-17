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Арестованная за 37 коррупционных преступлений судья скончалась в Саратове
Происшествия
Арестованная за 37 коррупционных преступлений судья скончалась в Саратове
pixabay.com  /  Ichigo121212

Саратов, 17 августа. Мировой судья в отставке Татьяна Шевлягина скончалась в 2-й городской больнице. Женщина находилась под следствием, ей вменялись 37 коррупционных преступлений.

Как сообщили правоохранительные органы, смерть экс-судьи наступила в воскресенье. Шевлягина была арестована весной 2020 года, ранее она скрывалась от следствия.  

«Подозреваемая впервые пожаловалась на здоровье еще месяц назад. У нее была острая пневмония, сильное поражение легких. Скорее всего, она скончалась от COVID-19, хотя говорить об этом точно еще рано», — рассказал корреспонденту ФАН источник в УФСИН.

Ранее в Саратове нашли труп 19-летнего юноши с перерезанным горлом. Правоохранительные органы изучают ситуацию.

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