Арестованная за 37 коррупционных преступлений судья скончалась в Саратове

Саратов, 17 августа. Мировой судья в отставке Татьяна Шевлягина скончалась в 2-й городской больнице. Женщина находилась под следствием, ей вменялись 37 коррупционных преступлений.



Как сообщили правоохранительные органы, смерть экс-судьи наступила в воскресенье. Шевлягина была арестована весной 2020 года, ранее она скрывалась от следствия.

«Подозреваемая впервые пожаловалась на здоровье еще месяц назад. У нее была острая пневмония, сильное поражение легких. Скорее всего, она скончалась от COVID-19, хотя говорить об этом точно еще рано», — рассказал корреспонденту ФАН источник в УФСИН.

Ранее в Саратове нашли труп 19-летнего юноши с перерезанным горлом. Правоохранительные органы изучают ситуацию.