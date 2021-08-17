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Россия выделит 7 млрд рублей на формирование гражданской идентичности в Рунете

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:15
Экономика
Россия выделит 7 млрд рублей на формирование гражданской идентичности в Рунете
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 августа. Средства направят на создание контента, призванного сформировать духовно-нравственные ценности и гражданскую идентичность молодежи.

Дополнительные 7 млрд рублей будут вложены в более чем 200 интернет-проектов, которые должны быть воплощены в жизнь не позднее 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Конкурс между исполнителями будет проводить АНО «Институт развития интернета». Для сотрудничества планируется привлечь «Яндекс», «Газпром-медиа» и других крупных рыночных игроков.

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технологии интернет Институт развития Интернета нравственные ценности
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