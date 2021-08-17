Дмитрий Губерниев восхитился прямым эфиром с Валерием Карпиным

Москва, 17 августа. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после прямого эфира с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

Валерий Карпин накануне ответил на вопросы Дмитрия Губерниева в прямом эфире «Матч ТВ». Экс-тренер «Спартака» и «Ростова», в июле возглавивший сборную России, рассказал о выборе состава национальной команды на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

После эфира Губерниев в Instagram-аккаунте тепло высказался о Карпине. Он подчеркнул, что интервью с наставником сборной России «получилось блестящим» и опубликовал фото с тренером.

«Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку остроумно и по делу!!! Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло!!! За такого тренера и за его команду хочется болеть!!! И поддерживать!!! Вперед, футбольная сборная России!!!» — написал Губерниев.

Контракт Карпина с РФС действует до 31 декабря 2021 года. Соглашение с 52-летним специалистом будет продлено, если сборная России завоюет путевку на ЧМ в Катаре.

Ранее Карпин объяснил, почему форварды Артем Дзюба и Александр Соболев не были вызваны в сборную России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Оба игрока принимали участие в чемпионате Европы.