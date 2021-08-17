Туристические маршруты Алтая стали финалистами Всероссийского конкурса

Туристические направления Алтайского края добрались до финала Всероссийского конкурса «Открой свою Россию». Среди 66 финалистов Алтайский край представляют 2: «Алтайская хрупкость» и «Алтай кочевой».

Как рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева изданию «Алтайская правда», главная задача этого состязания — собрать сильные команды с качественными компетенциями, которые смогут привлечь инвестиции и реализовать по-настоящему яркие и интересные проекты.

И, конечно, проведение такого конкурса самым положительным образом влияет на развитие внутреннего туризма, помогает людям открывать новые уголки нашей родины, куда можно приехать в отпуск, на экскурсию или где можно пройти необычным и занимательным туристским маршрутом. Нельзя забывать и о том, что подобные проекты способствуют созданию и совершенствованию инфраструктуры, способной сделать российский туризм привлекательным и для иностранцев.

Экспертная группа оценивала не только сами маршруты с точки зрения организации проезда, питания, степени интеграции культурного и природного компонента, но и продюсеров, которые эти маршруты представляли: их увлеченность, компетентность, насколько интересно им удалось подать материал.

На завершающем этапе конкурса Ростуризм выберет среди финалистов проекты, которым будет присвоен статус «Национальный брендовый маршрут».

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