Мадонна отпраздновала день рождения в кругу родных и 27-летнего парня

Вашингтон, 17 августа. Известная американская певица Мадонна отпраздновала 63-й день рождения. Знаменитость провела день в кругу семьи и 27-летнего бойфренда.

Звезда сцены отметила день рождения 16 августа. Она закатила семейное торжество, на которое пригласила всех своих детей: дочь Лурдес, сына Рокко от британского режиссера Гая Риччи, а также приемных детей Мерси Джеймса, Дэвида и близнецов Стеллу и Эстер. Компанию им составил 27-летний бойфренд исполнительницы Ахламалик Уильямс.

Артистка разместила на своей странице в Instagram несколько кадров с вечеринки. Самыми трогательными получились снимки, на которых Мадонна позирует с детьми. Звезда также показала соблазнительный снимок с парнем: 63-летняя певица вместе с бойфрендом облизывают одно мороженое на двоих. На романтичном кадре пара идет, крепко держась за руки.

«И начнутся игры в честь дня рождения», — подписала снимок поп-исполнительница.

Новым возлюбленным Мадонны стал танцор из ее подтанцовки Ахламалик Уильямс. Молодой человек моложе певицы на 34 года. Долгое время звезды скрывали свои отношения. Но однажды пару застукали папарацци, которые засняли нежно обнимавшихся Мадонну и Уильямса.

Позднее знаменитости стали открыто показывать свои чувства и совместно посещать мероприятия. Поп-исполнительница вместе с новым парнем ходила на футбольный матч к своему 15-летнему сыну Дэвиду.