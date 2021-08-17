«Отец судоку» Маки Кадзи скончался в Японии

Токио, 17 августа. Бывший глава японского издательства Nikoli и человек, которого называют «отцом судоку», Маки Кадзи скончался. Ему было 69 лет.

Печальное известие сообщили коллеги Кадзи. В сообщении говорится, что он боролся с раком и умер от холангиокарциномы. Кадзи знали как «отца судоку». Его почитали любители головоломок.

Японское издательство Nikoli начало публиковать числовые головоломки в 1980-х годах на страницах своего журнала. Это принесло ему мировую славу.

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