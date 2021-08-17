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«Отец судоку» Маки Кадзи скончался в Японии

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:05
Общество
«Отец судоку» Маки Кадзи скончался в Японии
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Токио, 17 августа. Бывший глава японского издательства Nikoli и человек, которого называют «отцом судоку», Маки Кадзи скончался. Ему было 69 лет.

Печальное известие сообщили коллеги Кадзи. В сообщении говорится, что он боролся с раком и умер от холангиокарциномы. Кадзи знали как «отца судоку». Его почитали любители головоломок.

Японское издательство Nikoli начало публиковать числовые головоломки в 1980-х годах на страницах своего журнала. Это принесло ему мировую славу.

Ранее стало известно о смерти председателя Управления мусульман Узбекистана, главного муфтия страны Усмонхона Алимова, сообщал сайт 360tv.ru. Ему был 71 год.

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япония умер Маки
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