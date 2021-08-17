«Этот день в истории». Что произошло 17 августа, праздники, факты, люди

Многие модницы и заядлые стиляги отмечают день секонд-хенда. Для тех, кто не в курсе — это такой магазин уцененной или б/у одежды. В Советском Союзе подобные заведения еще называли «комиссионками». Там всегда можно было приобрести качественные вещи по заниженной цене, или сдать собственную уже не нужную одежду и немного заработать. В определенных кругах комиссионный магазин — это своего рода клуб, где продавцы знают своих клиентов, их предпочтения и интересы. Этим обусловлен и тот факт, что многие товары находят новых хозяев достаточно быстро.

Православные сегодня отмечают день Пензенской-Казанской иконы Божией Матери, а также чтут память семи отроков Эфесских: Антонина, Дионисия, Ексакустодиана, Иамвлиха, Иоанна, Максимилиана и Мартиниана. А народ Республики Словения празднует День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом.

Сегодня родились и многие известные личности, в том числе народный артист СССР Олег Табаков и американский актер и продюсер Роберт Де Ниро.