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Зоопарк предложил жителям Абакана выбрать кличку для камышового кота
Общество
Зоопарк предложил жителям Абакана выбрать кличку для камышового кота
Prt Scr youtube.com  /  Sauvage. Территория Кошек

Абакан, 17 августа. Руководство городского зоосада обратилось за помощью к посетителям, попросив их придумать имя для животного, занесенного в Красную книгу.

Кот с редким черным окрасом приехал в учреждение в мае 2021 года. Сотрудники зоопарка изначально намеревались самостоятельно дать кличку новому хищнику, но позднее решили попросить помощи у местных жителей.

Пользователям социальных сетей предложили оставлять свои варианты в комментариях. Победителя объявят уже 23 августа. Участники уже посоветовали назвать животного Батыром или Шерханом из-за его поведения.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и власти Уссурийска ранее пообещали построить зоопарк для медведей из тонущего заведения, сообщало издание Deita. Новый дом ждут примерно двадцать животных.

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