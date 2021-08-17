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В Стамбуле пройдет 15-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021

  /   Обновлено: 17 августа 2021 09:44
Армия
В Стамбуле пройдет 15-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021
pixabay.com

Стамбул, 17 августа. Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021 пройдет в выставочном центре TUYAP в столице Турции и будет работать с 17 до 20 августа.

Известно, что в мероприятии, организованном Министерством национальной обороны Турции, также примут участие российские оборонные концерны. Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) организует отдельную экспозицию на IDEF-2021, где презентует новейшие образцы отечественной продукции военного назначения.

Среди новинок будут представлены разведывательно-ударный беспилотник «Орион», истребитель пятого поколения Су-57Э, катер БК-16Э для спецопераций, самоходная гаубица «Мста-С», а также автомобиль К-63969 семейства «Тайфун-К».

Стоит отметить, что в экспозиции примет участие концерн ВКО «Алмаз-Антей», который посвятит радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством отдельную зону на демонстрационном стенде.

Ранее сообщалось, что на грядущем форуме «Армия-2021» делегаты от Минпромторга и Минобороны РФ намерены обсудить перспективы развития строительства в Арктическом регионе.

Накануне стало известно, что на оборонной выставке IDEF 2021 в Турции российское предприятие «Радиофизика» представит новейшую радиолокационную станцию наблюдения за космическими объектами «Сула», передает RT.

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турция выставка IDEF-2021
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