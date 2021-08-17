Киевский эксперт об уроках Афганистана для Украины: «США особо париться не будут»

Украинские аналитики пристально следят за ситуацией в Афганистане, где проамериканский режим стремительно пал под натиском талибов (движение «Талибан»1 признано в РФ и других странах террористическим и запрещено). По мнению экспертов, судьба Афганистана должна стать либо хорошим уроком, либо дурным примером для Украины, передает корреспондент ФАН передает из Киева.

Независимые украинские СМИ пишут, что 15 августа 2021-го стало историческим днем и вошло в историю как «День поражения США в 20-летней афганской войне». Провластные масс-медиа лишь сдержанно говорят, что «политика США в Афганистане принесла неожиданные последствия». По мнению киевских экспертов, трудно даже припомнить столь стремительный провал проамериканского режима, да еще при таких миллиардных вложениях и заверениях в эффективности. По общему мнению, своими действиями США не только не смогли ликвидировать террористический анклав, но и сделали его сильнее.

В отличие от Южного Вьетнама в 1960-х, откуда США так же позорно ушли, сейчас они даже не успели эвакуировать свое посольство в Кабуле, не говоря уже о тех афганцах, которые им помогали. Для остального мира, и в первую очередь для Украины, говорят эксперты, это — наглядный пример того, что может произойти, когда в один прекрасный день американцы решат сдать бывших союзников, как случилось с афганским правительством Ашрафа Гани. И показательная история для тех, кто считает, что международные договоренности с Западом, обещания безопасности, внешнее управление и военная протекция могут гарантировать стране порядок и процветание, отметили аналитики. Как отмечают политологи — украинская клиентела Соединенных Штатов получила внятное предупреждение: однажды ее членов так же используют и бросят на произвол судьбы, как это произошло во Вьетнаме или в Афганистане.

Global Look Press / Str

Впрочем, как заявил на брифинге в Киеве эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев, судьбу Афганистана его страна разделит не сразу.

«Глядя на то, как еще до окончательного вывода войск США в Афганистане посыпался местный проамериканский режим, многие проводят аналогии с Украиной. Мол, «вот бросят Штаты местное проамериканское правительство на произвол судьбы, и вот тогда-то...» В России об этом говорят с уверенностью, во вменяемой части украинского политикума — с надеждой, а грантоеды и националисты — со страхом. В любом случае такая аналогия — глубоко ложная», — считает Богатырев.

В отличие от Афганистана, контроль над Украиной не влечет для Вашингтона почти никаких трат — ни финансовых, ни имиджевых, указал политолог.

«Здесь, на Украине, не гибнут американские солдаты, в местную экономику не вкачиваются миллиарды долларов, как в черную дыру, сюда не нужно организовывать доставку грузов через весь земной шар, — перечислил эксперт. — Уникальность постмайданного режима Украины как геополитического инструмента в руках Вашингтона — в том, что он почти ничего не стоит американской казне. Но при этом Киев постоянно создает огромные проблемы и, главное, является постоянной опцией для ужесточения санкций против России».

США не выделяют Украине и малой толики тех денег, которые они выделили под Афганистан (по разным данным, 20-летняя кампания обошлась им более чем в 800 млрд долларов).

«Максимум того, что США дают Украине — это кредитные гарантии под выделение средств из общей копилки МВФ. Да и эти суммы в разы меньше, чем прямые транши павшему афганскому режиму. Ну а средства, выделяемые Вашингтоном на «военную помощь» Украине, и вовсе расходуются на нужды США или стран НАТО — на оплату услуг американских инструкторов и закупку вооружений. По сути, эта «помощь» является непрямой дотацией американскому военпрому. Получается, что бросать такой дешевый и эффективный инструмент борьбы с Россией американцам нет никакого резона», — заключил Богатырев.

Pr Scr youtube.com / AFP news agency

Киевский публицист и блогер Сергей Бережной заявил СМИ, что пример Афганистана все же может оказаться заразительным для Киева. И Украина может отказаться от неестественного для нее «искажения в развитии» и вернуться на привычный для нее путь.

«Многие ли помнят про закон упругости физических тел? При упругой деформации твердое тело стремится восстановить прежнее состояние, как только исчезает внешнее воздействие. Для «общественных тел» — государств — действуют примерно те же принципы. Если общество воспринимает текущую ситуацию как искажение привычной нормы, а не новую норму, оно, естественно, стремится вернуться к прежней норме и убрать искажение. В Афганистане происходит именно такой процесс. Внешнее давление в сторону модернизации страны исчезло, а внутренний запрос на нее воспринимается людьми как некое искажение. Теперь страна возвращается к привычной архаике, ведь ничего другого большинству ее жителей просто не нужно. Естественная упругость, воплощенная в «Талибане», — заявил Бережной.

Похожий процесс может через какое-то время затронуть и Украину, отметил публицист.

«Жители Украины сталкиваются примерно с теми же вопросами. И если большинство граждан решит, что никакая европейская модернизация стране не нужна, что это тренд, навязанный извне и чуждый национальному сознанию, то страна в какой-то момент просто откажется от неестественного для нее искажения. И как следствие — быстро вернется на привычный путь развития», — полагает эксперт.

По словам Бережного, это самый простой путь, не требующий затрат, жертв, усилий и каких бы то ни было реформ.

«Если годами нет результативных реформ и ничего не меняется (или меняется только к худшему), то «упругость побеждает» и страна сваливается в уютное прошлое. Да, сегодня на Украине есть несколько миллионов граждан, которые этого разворота в прошлое не примут. Но и в Афганистане таких тоже было несколько миллионов. В том числе — ветеранов войн, настроенных проевропейски, прогрессивно мыслящих, готовых драться за идеалы модернизации. Но уже и им понятно, что попытка прогрессорства (насильственной модернизации, термин из романов Аркадия и Бориса Стругацких. — Прим. ФАН) США в Афганистане не только не удалась, но и полностью провалилась», — заявил аналитик.

Федеральное агентство новостей /

На Украине же наблюдается полное отсутствие результативных реформ, разрушение экономики, обнищание населения, депопуляция и другие печальные процессы, спровоцированные ориентацией страны на Европу, считает он.

«Все это не гарантирует, что мы не повторим естественный сценарий, не прекратим барахтаться и не утонем в привычной постсоветской архаике. Потому что «социальная упругость», в отличие от модернизации, не требует ни компетенций, ни усилий, ни затрат, ни жертв. Она действует сама по себе. Ей даже не нужны для этого помощники вроде «Талибана». По сути — это природный процесс», — сообщил он.

Кроме того, указал аналитик, в мрачной истории с Афганистаном есть еще один показательный для Украины момент.

«Афганистан с 2012-го имеет статус «основного союзника США вне НАТО», а страны-обладатели такого статуса получают большие военные и финансовые выгоды. Именно этого статуса Украина добивается с 2014 года, но не только не получила его, но и крайне далека от этого. В Киеве многие надеются: мол, если наша страна получит такой статус, то США впишутся и будут нас спасать от врагов, не щадя живота своего. Но история Афганистана показала: если союзник не готов сам за себя сражаться, то Соединенные Штаты особо париться по этому поводу не будут. Обрушение афганской армии за несколько недель — хрестоматийный пример этого. Так что многим у нас впору задуматься и о правильности выбранного пути в [Североатлантический] альянс», — заключил Бережной.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что операция НАТО в Афганистане «не стала успешной, хотя власти США считают, что добились главной цели вторжения». По словам канцлера, «Аль-Каида»1 (организация признана в РФ и других странах террористической и запрещена) уже не сможет организовать из Афганистана такие теракты против США, как 11 сентября 2001 года. По словам канцлера, стремительный уход американцев создал плачевную ситуацию для многих жителей Афганистана. В то же время НАТО была практически 20 лет на территории страны, и за это время перемен к лучшему добиться не получилось. Меркель отметила, что «теперь Запад должен извлечь из этого уроки».

1 Организация запрещена на территории РФ.