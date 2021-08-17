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Беременную самку полоза спасли от гибели в иркутской зоогалерее

  /   Обновлено: 17 августа 2021 09:38
Общество
Беременную самку полоза спасли от гибели в иркутской зоогалерее
pixnio.com  /  pixnio

Иркутск, 17 августа. Сотрудники иркутской зоогалереи спасли змею с перебитым хвостом. Рептилия обзавелась потомством и вернулась в живую природу.

Краснокнижный узорчатый полоз попал в зоопарк с серьезной травмой несколько месяцев назад. Кто-то сильно покалечил заднюю часть тела. В ходе осмотра выяснилось, что змея ждет детенышей. Благодаря усилиям сотрудников иркутской зоогалереи самка не только смогла выжить, но и отложила яйца, которые поместили в инкубатор.

Молодое семейство после полного восстановления выпустили в живую природу подальше от людей. В зоогалерее отметили, что люди зачастую боятся эту змею, которая на самом деле не представляет никакой опасности. Численность полоза за последние 15 лет сильно сократилась.

Неравнодушная жительница Междуреченска в Кузбассе спасла ушастую сову, врезавшуюся в автобус, сообщал A42.RU. На ее глазах птица спикировала за добычей и случайно врезалась в проезжавший транспорт.

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