Россия увеличила объем вложений в гособлигации США

Москва, 17 августа. Вложения России в государственные ценные бумаги США выросли с 3,805 млрд долларов в мае до 4,006 млрд долларов в июне, сообщается в данных Минфина США.

Так, доля долгосрочных облигаций сохранилась на уровне 305 млн долларов, а краткосрочных увеличилась до 3,701 млрд долларов. В топ-3 крупнейших держателей американских госбумаг остаются Япония (1,27 трлн долларов), Китай (1,06 трлн долларов) и Великобритания (452,9 млрд долларов).

В октябре 2010 года был зафиксирован пик российских вложений в гособлигации США на уровне 176,3 млрд долларов. В 2018 году Москва начала выводить резервы из ценных бумаг: в апреле показатель упал до 48,7 млрд долларов, в мае — до 14,9 млрд долларов. В марте 2020 года объем вложений упал до 3,85 млрд долларов, в апреле вырос до 6,85 млрд долларов.

Вашингтон в 2019 году потратил 12% относительно совокупных расходов бюджета страны на обслуживание госдолга. В 2020 году усилилась тенденция по снижению доли расходов на обслуживание заимствований и показатель составил 8,1%, следует из данных Всемирного банка.