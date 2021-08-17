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Талибы объявили амнистию для всех афганских чиновников
Политика
Талибы объявили амнистию для всех афганских чиновников
Global Look Press  /  Str

Кабул, 17 августа. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) объявили общую амнистию для всех правительственных чиновников.

Талибы пообещали не подвергать преследованию бывших правительственных чиновников и призвали их к возобновлению работы в госучреждениях.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из республики американских войск. Талибы провели масштабную наступательную операцию, в ходе которой взяли под свой контроль всю территорию страны. Накануне они объявили о захвате Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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