ФАС и Минэнерго России утвердили новую рекомендацию для нефтяников

Москва, 17 августа. Объем минимальных биржевых продаж топлива, согласно принятому решению, был повышен на 1 процентный пункт.

После изменений компании будут должны продавать не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от своего совокупного объема производства. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на официальные заявления Министерства энергетики России и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Данная мера призвана стабилизировать цены в сегменте оптовой торговли. От компаний требуется поддерживать равномерность и регулярность таких продаж, пояснил представитель минэнерго.

Ведомства усилили регулирование из-за продолжающегося роста цен на товарно-сырьевой бирже. Стоимость бензина АИ-92 на торговой площадке достигала рекордных значений, что могло оказать серьезное влияние на конечного потребителя.

«Роснефть» ранее указала, что ремонтные работы на ее заводах не ухудшили снабжение моторным топливом внутреннего рынка. Запасы бензина и дизельного топлива были заблаговременно увеличены, пишет «ФедералПресс».