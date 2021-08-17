Кедми одной фразой объяснил поражение армии Афганистана

Москва, 17 августа. Подготовленная американскими инструкторами армия афганского правительства предсказуемо рассыпалась после вывода войск США из горной страны, полагает военный эксперт Яков Кедми.

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что вся афганская кампания обошлась Вашингтону в астрономическую сумму порядка триллиона долларов. На эти деньги были сформированы семь корпусов, 14 бригад и большое количество отдельных батальонов правительственных сил Афганистана, снабженных американской техникой и вооружением.

Однако под ударами отрядов «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) армия Афганистана попросту рассыпалась, отметил эксперт.

«Американцы не умеют готовить чужие армии. Нет ни одной серьезной армии, которую бы подготовили США, и которая бы не закончила свою историю бесславным поражением», — одной фразой объяснил Кедми полный крах правительственных сил Афганистана под напором талибов.

Ранее стало известно недовольстве граждан США речью президента Байдена, в которой он дал оценку выводу американских войск из Афганистана. Официальную позицию МИД РФ о закономерности текущей ситуации в Афганистане приводил RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.