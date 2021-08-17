Захарова раскритиковала США за заявление о «выполненных целях в Афганистане»

Москва, 17 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила заявления Вашингтона о якобы выполненных целях в Афганистане с нынешней реальностью.

Президент США Джо Байден выступил перед нацией с обращением по ситуации в Афганистане. Он сказал, что Вашингтон якобы выполнил все задачи, которые перед собой ставил, а именно — предотвратил теракты на территории США. Однако, по словам Захаровой, прежде чем делать такие заявления, нужно задать вопрос, кто эти цели определил.

«В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал ООН могли действовать в условиях безопасности», — написала дипломат.

Затем Совет Безопасности ООН расширил миссию за пределы Кабула, пока в октябре 2006 Международные силы содействия безопасности не решили взять под свою защиту всю территорию страны. Увеличение контингента в Афганистане было сделано для сдерживания боевиков «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ). В таких условиях афганцы смогли сами взять контроль над страной.

«Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — заключила Захарова.

После ухода войск Соединенных Штатов из Афганистана, талибам достались оставленные без защиты территории, и теперь они контролируют всю страну. Эксперты рассказали, что ждет население республики после резкой смены власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.