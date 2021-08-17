Аналитики назвали 20 стран, открытых для привитых «Спутником V» россиян

Москва, 17 августа. Уже 20 стран одобрило въезд российских туристов, которые прошли вакцинацию «Спутником V». Их перечислили аналитики сервиса «Туту.ру».

Согласно составленному перечню, привитые «Спутником V» туристы из России могут посетить: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Болгарию, Бахрейн, Венгрию, Грузию, Египет, Шри-Ланку, Иорданию, Кипр, Киргизию, Маврикий, Марокко, Молдову, Мадейру (Португалия), Румынию, Словению, Турцию и Эстонию.

Ряд стран также пускают туристов при условии, что они сдают ПЦР-тесты не менее чем за 72 часа до пересечения границы или имеют свидетельство о перенесенном COVID-19. В некоторых государствах также предполагается прохождение 14-дневной самоизоляции. Такие правила действуют в том случае, если путешественники не прошли вакцинацию.

Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сейчас там проводятся отдельные юридические процедуры, отметил помощник генерального директора ВОЗ Марианжела Симао, передает «Ридус».

Ранее стало известно, что у россиянина образовалось 27 тыс. антител к вирусу SARS-CoV-2 после иммунизации «Спутником V». Житель Москвы прошел процедуру в феврале 2021 года.