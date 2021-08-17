Главы МИД стран Евросоюза выработают новую стратегию по Афганистану

Брюссель, 17 августа. Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза выработать новую стратегию по Афганистану после взятия талибами Кабула, говорится в заявлении парламентариев.

В документе говорится, что Россия и Китай «могут заполнить политический вакуум» в Афганистане. Поэтому в ЕС надеются привлечь к урегулированию Индию, Пакистан и Иран.

Во вторник пройдет видеоконференция глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане после взятия Кабула боевиками «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России). Американские дипломаты срочно покидают страну, их вывозят на вертолетах.

В единственном аэропорту Кабула царит хаос — люди не хотят оставаться в городе, который контролируют талибы. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что это может спровоцировать новую волну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.