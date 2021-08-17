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Главы МИД стран Евросоюза выработают новую стратегию по Афганистану

  /   Обновлено: 17 августа 2021 09:33
Политика
Главы МИД стран Евросоюза выработают новую стратегию по Афганистану
Global Look Press  /  Sayed Mominzadah/XinHua

Брюссель, 17 августа. Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза выработать новую стратегию по Афганистану после взятия талибами Кабула, говорится в заявлении парламентариев.

В документе говорится, что Россия и Китай «могут заполнить политический вакуум» в Афганистане. Поэтому в ЕС надеются привлечь к урегулированию Индию, Пакистан и Иран.

Во вторник пройдет видеоконференция глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане после взятия Кабула боевиками «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России). Американские дипломаты срочно покидают страну, их вывозят на вертолетах.

В единственном аэропорту Кабула царит хаос — люди не хотят оставаться в городе, который контролируют талибы. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что это может спровоцировать новую волну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан ес
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