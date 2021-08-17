Новые законы от «Талибана» и оправдания Байдена обсудят в «Патриоте»

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан»1 (организация запрещена на территории России) сформулировало первые законы: запрет ростовщичества, наркотиков, гадания, мужеложства и кровной мести. Тем временем Джо Байден сформулировал оправдания своего провала. Вкратце: афганцы сами виноваты, что не стали воевать с талибами.

Угрожает ли режим «Талибана» соседям? Как много беженцев покинут Афганистан и куда направятся? Грозит ли Байдену импичмент за такой грандиозный провал? Где теперь начнут устанавливать демократию американцы?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит Михаил Конаровский, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане в 2002–2004 годах, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО.

Брифинг Михаила Конаровского состоится во вторник, 17 августа, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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1 Организация запрещена на территории РФ.