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Политолог Макеева поддержала Шугалея на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:21
Политика
Политолог Макеева поддержала Шугалея на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга
Наталья Макеева - из личного архива  / 

 

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей — это сочетание патриотизма, ума и идеализма. Об этом в комментарии ФАН рассказала политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Социолог заявил, что нацелен на результат. Он планирует активно работать с избирателями.

«Огромной проблемой, дающей о себе знать на разных уровнях российского общества, является кризис идеализма. Сам типаж идеалиста, человека, для которого главной мотивацией является идея, а не обогащение, был сильно демонизирован в 90-х годах и отчасти по инерции — в наше время. На мой взгляд, Максим Шугалей — как раз такой человек. Он выдержал чудовищную ливийскую тюрьму и не сломался. Он — искренний патриот России, будучи социологом, понимающий внутри- и внешнеполитические процессы. Сочетание патриотизма, ума и идеализма — как раз то, что сейчас нужно. Это оптимальное сочетание», — пояснила Наталья Макеева.

Сейчас, когда Россия уже не в первый раз находится под мощнейшим давлением коллективного Запада во главе с США, на всех уровнях российской власти должны быть востребованы именно идеалисты, уверена она.

«К сожалению, слишком долго мы были в плену мифа о профессионализме либералов, а ведь как раз они — пятая и шестая колонны — продолжают пытаться толкать нашу страну к пропасти, от которой в свое время чудом спас ее Владимир Путин. Я искренне желаю Максиму Шугалею удачи! Воля, ум, патриотизм и идеализм — будущее России как государства и как цивилизации!» — заключила Наталья Макеева.

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, где он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.  

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