Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что актриса никогда не жила с Алибасовым

Москва, 17 августа. Младшая дочь артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной, актриса Ольга Шукшина рассказала, какие отношения на самом деле связывают ее мать с продюсером Бари Алибасовым.

Вдова Василия Шукшина и основатель группы «На-На» поженились в 2018 году. В конце прошлого года они едва не развелись из-за скандала с московской квартирой Федосеевой-Шукшиной, которую она подарила продюсеру, а тот, в свою очередь, переписал недвижимость на своего помощника.

«Бари манипулирует мамой, использует ее. В 2018 году он устроил ей поход в ЗАГС. А раньше они просто на фестивалях встречались», — поделилась Ольга Шукшина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По словам актрисы, после заключения этого брака основатель «На-На» начал ходить на шоу. Первый скандал в семье случился, когда Шукшина узнала, что гонорар ее матери оказался в кармане помощника Алибасова. Эти люди использовали Федосееву-Шукшину и обвели ее вокруг пальца, уверена дочь артистки.

«Они, конечно, чудная пара. Там никакой семьи нет. Они никогда не жили вместе. Там была просто бесконечная тусовка», — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

В июне Алибасов заявлял, что не хочет разводиться с Федосеевой-Шукшиной. Продюсер даже сообщил о своих романтических чувствах к жене.