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Портал «Госуслуги» начал рассылать письма россиянам о вреде курения вейпов
Общество
Портал «Госуслуги» начал рассылать письма россиянам о вреде курения вейпов
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Москва, 17 августа. Россияне начали массово получать письма от портала «Госуслуги» с предупреждениями о вреде курения электронных сигарет и вейпов.

Электронные устройства содержат никотин и вещества для испарения смеси, которые способны спровоцировать развитие рака, инсульта, болезни сердца и липоидную пневмонию, то есть смертельное поражение легких. Курильщики также тяжелее переносят COVID-19, пишет портал «Госуслуги».

«Из-за вейпов в мире появилась новая болезнь — EVALI. Чаще всего от нее страдают молодые люди до 20 лет. Их лечат в отделениях реанимации и держат на аппаратах ИВЛ. Спасти получается не всех», — сообщает TJ.

Вред от паров вейпа объясняется присутствием в них токсичного газа формальдегида. Особый вред организму наносят свободные радикалы, которые повреждают клетки, пишет «Ридус». Электронные устройства также оказывают воздействие на мозг. Курильщики подвержены проблемам с концентрацией, памятью и принятием решений.

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здоровье вред госуслуги вейп
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