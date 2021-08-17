Онищенко перечислил эффективные способы совместить вакцины от гриппа и COVID-19

Москва, 17 августа. Традиционная прививочная кампания по гриппу проходит осенью. В этом году она совпала с вакцинацией от коронавируса. Об особенностях рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

В России начали две ответственные прививочные кампании, указал Онищенко. По его словам, со следующей недели необходимо начать вакцинацию от гриппа и привить как минимум 70 миллионов человек. Это станет эффективным способом совместить две прививки. Однако этот процесс в некотором смысле сложный — специалистам необходимо совместить обе вакцинации при том условии, что между прививками должно пройти определенное время.

«Прививать от гриппа нужно прежде всего тех, кто уже переболел ковидом, и тех, кто завершил полный курс вакцинации против COVID-19 месяц и более назад. Таких людей около 30 миллионов. Плюс школьники, которые все подлежат вакцинации против гриппа. Это еще 16 миллионов», — пояснил Онищенко в интервью РИА Новости.

Самое главное, как считает Онищенко, слаженность и системность в действиях профильных ведомств и региональных властей. Он добавил, что снижать темпы прививочной кампании против коронавируса нельзя.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о совместимости вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer. Он считает, что «Спутник Лайт», став третьим компонентом для полностью привитых Pfizer, сильнее защитит от дельта-штамма коронавируса.