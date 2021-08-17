Геннадий Онищенко о медицинских рейтингах, ОМС и доплатах врачам за работу с COVID-19

Врач-эпидемиолог, политик и общественный деятель Геннадий Онищенко даст оценку международным медицинским рейтингам, а также предложит свои варианты прогноза развития отечественной медицины.

Напомним, два года назад, до пандемии, разнообразные международные рейтинги ставили Россию на последние места по уровню развития медицины. Какие выводы можно сделать сейчас — по прошествии этих двух лет, какое место в мире по развитию медицины занимает Россия?

В каком направлении нужно развиваться российской медицине — в сторону коммерциализации, чтобы повысить качество услуг, либо как государственная бюджетная отрасль — чтобы сохранить бесплатность и доступность?

Есть ли вероятность, что после окончания пандемии врачи, которые перестанут получать т. н. ковидные премии, уйдут из профессии, поскольку не заходят жить на голые оклады?

Назрели ли какие-то изменения в законодательстве по итогам пандемии?

На эти и другие вопросы Геннадий Онищенко ответит в ходе брифинга в Медиагруппе «Патриот» во вторник, 17 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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