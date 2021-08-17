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Бывшая чиновница в Барнауле получила условный срок за превышение полномочий

  /   Обновлено: 17 августа 2021 09:12
Происшествия
Бывшая чиновница в Барнауле получила условный срок за превышение полномочий
pixabay.com  /  qimono

Барнаул, 17 августа. Бывшая заместитель главы правительства Алтайского края предстала перед судом. Она признана виновной в превышении должностных полномочий.

Следствие доказало, что злоумышленница за бюджетный счет обеспечила лекарством своего знакомого. Права на бесплатное получение медикамента он не имел. Бюджету был нанесен ущерб в 200 тысяч рублей.

Она также поспособствовала, чтобы подведомственные структуры купили некачественный товар у конкретной компании. Из бюджета на это было потрачено 107 тысяч рублей.

За два преступных эпизода бывшая чиновница получила три года колонии условно.

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приговор власть превышение полномочий
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