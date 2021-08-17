Бывшая чиновница в Барнауле получила условный срок за превышение полномочий

Барнаул, 17 августа. Бывшая заместитель главы правительства Алтайского края предстала перед судом. Она признана виновной в превышении должностных полномочий.

Следствие доказало, что злоумышленница за бюджетный счет обеспечила лекарством своего знакомого. Права на бесплатное получение медикамента он не имел. Бюджету был нанесен ущерб в 200 тысяч рублей.

Она также поспособствовала, чтобы подведомственные структуры купили некачественный товар у конкретной компании. Из бюджета на это было потрачено 107 тысяч рублей.

За два преступных эпизода бывшая чиновница получила три года колонии условно.