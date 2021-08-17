Беременные не смогут воспользоваться биометрией по сетчатке глаза

Москва, 17 августа. Беременные женщины не смогут воспользоваться биометрическими данными по сетчатке глаза, заявил эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
«Например, сканеры глаз не работают для беременных, в этом положении у женщин происходят некоторые изменения в сетчатке глаза», — отметил эксперт.
В июне 2018 года заработала единая биометрическая система, разработчиком которой стал «Ростелеком» по инициативе Минцифры и Центрального банка России. Гражданам стало доступно открытие счета, вкладов и кредиты при помощи биометрической идентификации и единой системы идентификации и аутентификации.
Трудности, с которыми приходится сталкиваться беременным женщинам, на этом не заканчиваются. Они также чаще болеют коронавирусом, о причинах этого рассказала врач Алимова.