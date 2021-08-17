Суд Москвы вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 млн рублей

Москва, 17 августа. Хамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, фигурантом по которому проходил его бывший партнер Илья Сучков.

Данное решение пока не было обжаловано в вышестоящем Московском городском суде и еще не вступило в силу. Об этом заявил адвокат одного из фигурантов дела о краже Вячеслав Макаров.

Из постановления московского судьи следует, что обвинительное заключение по делу не конкретизировано, указанное имущество обезличенно и его невозможно идентифицировать. Из этого следует, что «отсутствие в фабуле обвинения таких данных снова делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться».

Главным фигурантом в деле является Илья Сучков, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере. Также фигурантами проходят Муса Садаев, Антон Поляков и Алексей Уляхин, все они обвиняются в краже, однако вину не признают.

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