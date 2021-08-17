Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 10:25
10:25
Происшествия
В Кронштадте обнаружили труп мужчины в припаркованном автомобиле
10:21
Политика
Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет
10:20
Шоу-бизнес
Родившая сына Лиза Арзамасова показала первое фото из больницы
10:20
Экономика
Президент России поручил упростить получение помощи пострадавшим в ЧС
10:15
Общество
Пятна и борозды на ногтях могут свидетельствовать о заражении COVID-19
10:11
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 17 августа, праздники, факты, люди
10:08
Общество
Канадские медики назвали самый невосприимчивый к COVID-19 детский возраст
10:07
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Счастливы вместе» считает, что ее должны были убить из-за Табакова
10:06
Армия
Азербайджан опроверг заявление Еревана о гибели армянского солдата после обстрела
10:06
Политика
Володин констатировал крах внешней политики США после вывода войск из Афганистана
Все новости

Масштабными ночными вечеринками на саратовских турбазах займется прокуратура
Происшествия
Масштабными ночными вечеринками на саратовских турбазах займется прокуратура
unsplash.com  /  BBC Creative

Саратов, 17 августа. Вице-губернатор области Роман Бусаргин обратится в прокуратуру и Роспотребнадзор по поводу ночных вечеринок на турбазах. Как сообщил чиновник, видео и фотографии ему прислали неравнодушные жители региона.

Бусаргин отметил, что проведение подобных вечеринок является грубым нарушением санитарных правил. Вице-губернатор также пообещал написать жалобу в Роспотребнадзор. 

«Естественно, проведение массовых мероприятий в ночное время является грубейшим нарушением всех установленных правил. В регионе и так сложная ситуация с коронавирусом, а на подобных вечеринках заболевание распространяется очень быстро. Надеюсь, все виновные будут наказаны», — рассказал корреспонденту ФАН вирусолог Алина Н.

Ранее пьяный саратовчанин напал на дежурного врача городского травмпункта. Хулигана задержала полиция.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Масштабными ночными вечеринками на саратовских турбазах займется прокуратура
саратов бусаргин турбазы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru