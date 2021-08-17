Масштабными ночными вечеринками на саратовских турбазах займется прокуратура

Саратов, 17 августа. Вице-губернатор области Роман Бусаргин обратится в прокуратуру и Роспотребнадзор по поводу ночных вечеринок на турбазах. Как сообщил чиновник, видео и фотографии ему прислали неравнодушные жители региона.



Бусаргин отметил, что проведение подобных вечеринок является грубым нарушением санитарных правил. Вице-губернатор также пообещал написать жалобу в Роспотребнадзор.

«Естественно, проведение массовых мероприятий в ночное время является грубейшим нарушением всех установленных правил. В регионе и так сложная ситуация с коронавирусом, а на подобных вечеринках заболевание распространяется очень быстро. Надеюсь, все виновные будут наказаны», — рассказал корреспонденту ФАН вирусолог Алина Н.

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