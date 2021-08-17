Полиция Уфы задержала банду похитителей и вымогателей

Уфа, 17 августа. Уфимские правоохранители задержали банду, которая промышляла похищением людей и вымогательством денег. Пострадали от бесчинств преступной группы 12 горожан.

Злоумышленники требовали в качестве выкупа сотни тысяч рублей. Один из горожан, ставший жертвой действий группировки, был похищен дважды и лишился 150 тысяч рублей. Согласно информации регионального Следственного комитета России, банда похищала тех, кто мог иметь отношение к незаконной торговле наркотических веществ.

Ранее жители Санкт-Петербурга проявили гражданскую сознательность и задержали до приезда правоохранителей мужчину, который пытался изнасиловать сотрудницу бара и уборщицу. Полицейские проводят доследственную проверку в отношении злоумышленника.